Поставки по первой нитке «Северного потока-2», которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки «Северного потока-2».

На вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы, Путин ответил утвердительно.

— Да, возможно — по «Северному потоку-2». Первая труба заполнена газом, и, если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку — послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубических метров (для сравнения — весь объем поставок Газпрома в страны Европы в 2020 году составил почти 175 млрд кубометров, — при.), — сказал Владимир Путин. — До конца текущего года в декабре, в середине — в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению газом второй трубы Северного потока-2. В общем объеме это 55 млрд кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд кубических метров, 55 — это прилично. Как только вторая труба будет заполнена и как только будет получено разрешение немецкого регулятора — на следующий день мы начнем поставки, — заявил Владимир Путин.

Он заявил, что Северный поток-2 не является проектом Газпрома, ведь в нем также участвуют пять европейских компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, — прим.).

— Когда европейцы формулировали принцип формирования рынка, они исходили из того, что это премиальный рынок. А он не оказывается премиальным — в Латинскую Америку и Азию газ ушел. Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров. Это много. Причем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии, — заявил Владимир Путин.

Напомним, 7 октября, после того, как РФ заявила о готовности экспортировать «рекордные объемы газа», цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.