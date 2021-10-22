Европейский союз еще неделю продержит Украину в т.н «зеленом» списке, который позволяет гражданам стран из него путешествовать по Европе с соблюдением ограничений.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

Перечень доступных к въезду в Европу стран могут пересмотреть повторно на следующей неделе, но пока украинцы остаются в нем.

— На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендуемом ЕС список для безопасных путешествий из третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в нем, — отметил журналист.

Напомним, Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.