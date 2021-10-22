Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

20 октября количество новых случаев COVID-19 в мире выросло на 461 290 - это более чем на 10% больше, чем днем ранее. Украина вновь вошла в пятерку стран с худшими эпидемиологическими показателями и вышла на третье место в Европе:

США — 80 835 новых случаев;

Великобритания — 52 009;

РФ — 36 339;

Турция — 28 465;

Украина — 22 415.

Кроме того, за сутки в мире насчитали 7194 умерших пациента с диагностированным COVID-19, в том числе 546 — в Украине. Это третий показатель среди всех стран мира и второй - в Европе. Больше — только в США (1428) и России (1036).

Напомним, в Украине сутками ранее выявили 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.