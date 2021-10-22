Экс-глава МВД Арсен Аваков ушел на самоизоляцию или утвердительного результата теста на ковид.
Об этом пишет УП со ссылкой на пресс-службу политика.
Спикер Авакова уточнил, что он пребывает в нормальном самочувствии и лечится дом, пока не нуждаясь в госпитализации в медучреждение.
— Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции, — проговорил Ярослав Трапкало.
При этом сам заболевший опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.
— Не, недругам этого не дождаться! А друзей успоко. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки, — написал Арсен Аваков.
Напомним, Аваков призвал ОП уволить спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Экс-глава МВД Арсен Аваков ушел на самоизоляцию или утвердительного результата теста на ковид.
Об этом пишет УП со ссылкой на пресс-службу политика.
Спикер Авакова уточнил, что он пребывает в нормальном самочувствии и лечится дом, пока не нуждаясь в госпитализации в медучреждение.
— Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции, — проговорил Ярослав Трапкало.
При этом сам заболевший опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.
— Не, недругам этого не дождаться! А друзей успоко. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки, — написал Арсен Аваков.
Напомним, Аваков призвал ОП уволить спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича.