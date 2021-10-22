Экс-глава МВД Арсен Аваков ушел на самоизоляцию или утвердительного результата теста на ковид.

Об этом пишет УП со ссылкой на пресс-службу политика.

Спикер Авакова уточнил, что он пребывает в нормальном самочувствии и лечится дом, пока не нуждаясь в госпитализации в медучреждение.

— Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции, — проговорил Ярослав Трапкало.

При этом сам заболевший опроверг слухи о своем тяжелом состоянии.

— Не, недругам этого не дождаться! А друзей успоко. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки, — написал Арсен Аваков.

Напомним, Аваков призвал ОП уволить спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича.