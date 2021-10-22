Европейские лидеры хлопали канцлеру Германии Ангеле Меркель в пятницу по случаю саммита в Брюсселе, который должен стать ее последним на посту канцлера.

Об этом пишет Le Figaro.

Главы государств и правительств хвалили умение находить взаимопонимания немецкой женщины-политика. Например, австриец Александр Шалленберг назвал ее «миротворцем в ЕС», а люксембуржец Ксавьер Беттель считает Меркель «машиной» для компромиссов.

— Я надеюсь, что эта церемония вашего последнего саммита не расстроит вас. Ваше прощание с европейской сценой влияет на нас политически, но также наполняет нас эмоциями. Вы — памятник, — выступил с прощальной речью председатель Европейского совета Шарль Мишель.

К обильным поздравлениям присоедился экс-президент США Барак Обама, который поблагодарил ее «от имени американского народа» за ее «дружбу и руководство».

— Ваш любимый немецкий народ и весь мир в долгу перед вами, — подчеркнул 44-й президент США.

Ранее сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 сентября, в последний раз выступила перед Бундестагом.