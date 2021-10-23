Джо Байден провозгласил 24 октября Днем ООН в США, поскольку эта организация «играет важнейшую роль» в продвижении интересов Соединенных Штатов в области национальной безопасности и внешней политики.

Об этом говорится в прокламации, распространенной пресс-службой Белого дома.

В документе Байден напомнил о «глобальных вызовах», требующих «глобального сотрудничества», которое США полны решимости возглавить. К таким вызовам он отнес пандемию COVID-19, климатические катастрофы, неравенство и несправедливость, угрозы для демократии, злоупотребление новейшими технологиями.

ООН, по его словам, остается важнейшим форумом для «мобилизации коллективных действий по решению глобальных проблем, поддержания международного мира и безопасности, продвижения прав человека, укрепления здоровья и благополучия, защиты уязвимых слоев населения и поддержки международного порядка, основанного на правилах».

Глава Белого дома указал, что его администрация вернулась в Парижское климатическое соглашение, начала кампанию за место в Совете ООН по правам человека и восстановила членство США во Всемирной организации здравоохранения (и ее финансирование).

Он также напомнил, что США выделяют более 15 млрд долларов на глобальные меры борьбы с COVID-19 и передали свыше 190 млн доз вакцины в другие страны. В общей сложности Штаты обязались передать более 1,2 млрд доз через механизм COVAX.

Байден также подчеркнул, что примет меры, чтобы США, являющиеся крупнейшим финансовым донором ООН, полностью выплачивали свою долю ежегодного регулярного бюджета организации и бюджет операций по поддержанию мира.

— Соединенные Штаты решительно поддерживают ООН и продолжать побуждать мир к действиям не только примером нашей силы, но и силой нашего примера, — говорится в документе. — Мы сможем построить лучший мир и обеспечить устойчивое лидерство Америки на мировой арене, — подытожил Джо Байден.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал ООН за неравное распределение вакцин.