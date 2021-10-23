В Украине планируют расширить перечень профессий с обязательным вакцинацией против коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет Украинская правда.

— Есть приказ Министерства здравоохранения об определенном перечне профессий, где вакцинация против коронавируса обязательна. В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти. Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны, — рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала министра здравоохранения Виктора Ляшко за решение расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

На своей странице в Facebook она иронично предложила «не останавливаться и сразу для «антиваксов» строить концлагеря».