НАТО сотрудничает с евроинститутами для подготовки новой, третьей по счету, декларации с ЕС, которая должна определить основные направления взаимодействия между двумя организациями.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам второго дня встречи на уровне министров обороны заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

— Очень важно, что мы работаем над третьей совместной декларацией НАТО и ЕС. Я имел удовольствие заключить предыдущие подобные декларации с президентом (Еврокомиссии, — прим.) Юнкером и президентом (Европейского совета, — прим.) Туском в 2016 и в 2018 годах. Поэтому я приветствую возможность работать над новой, третьей декларацией, с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем. Эти декларации важны, так как они определяют рамочные условия для нашего сотрудничества, — сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что к общим интересам НАТО и ЕС относятся многие сферы, среди которых - вопрос военной мобильности, безопасности на море, противодействие кибернетическим и гибридным угрозам. Одним из примеров такого сотрудничества является текущая ситуация в Косово, где силы НАТО поддерживают усилия дипломатов ЕС. Подобные контакты касаются также обеспечения военно-морского присутствия, поддержания региональной стабильности, обмена информацией во всех вопросах, где эти организации работают вместе.

— Убежден, что пришло подходящее время обновить нашу декларацию и определить дальнейшие амбициозные цели сотрудничества между НАТО и ЕС. Мы разделяем одинаковые ценности, перед нами встают одни и те же вызовы... И во многом у нас общие члены: более 90% людей, которые живут в Европейском Союзе, проживают и в странах НАТО. Поэтому есть прямой смысл работать вместе. Наша общая цель — принять эту декларацию в декабре, до конца года, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, ране президент РФ Владимир Путин заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России.