В результате авиудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки «Аль-Каида».

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на Центральное командование ВС США.

— В результате авиаудара США на северо-западе Сирии погиб один из лидеров «Аль-Каиды» Абдул Хамид аль-Матар, — говорится в сообщении.

Удар был нанесен с помощью беспилотника. Утверждается, что мирное население при ударе не пострадало.

— США будут продолжать атаковать членов «Аль-Каиды» и других террористических организаций, которые намерены нанести вред США, — добавили в источнике.

Напомним, в сентябре Министерство финансов США сообщило о введении санкций против пяти сторонников террористической организации Аль-Каида.