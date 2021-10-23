В США сразу несколько ведомств начали расследования решения администрации президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Корреспондент.

Как сообщается, проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.

Также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

Отмечается, что инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу.

Напомним, программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.