В США сразу несколько ведомств начали расследования решения администрации президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Корреспондент.
Как сообщается, проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.
Также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.
Отмечается, что инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу.
Напомним, программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.
|
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В США сразу несколько ведомств начали расследования решения администрации президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Корреспондент.
Как сообщается, проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.
Также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.
Отмечается, что инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу.
Напомним, программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.