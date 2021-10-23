В Лодзинском воеводстве Польши полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает PAP, цитируя сообщение лодзинской полиции.

По словам спикера полиции Анеты Соберай, мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу. Автобусы остановили на трассе А2. Это центральная часть страны, на полпути к Чехии и Германии.

— В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовали 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии, — сообщила пресс-секретарь.

Напомним, несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.