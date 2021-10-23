Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы «Схемы» во время интервью с в то время председателем правления АО «Укрэксимбанк» Евгением Мецгером.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По информации Радио Свобода, четвертый подозреваемый — начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

В прокуратуре отметили, что следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, директор «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, которому вменяют уголовную статью о вмешательстве в работу журналистов, написал заявление об увольнении.