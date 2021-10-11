Директор «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер, которому вменяют уголовную статью о вмешательстве в работу журналистов, написал заявление об увольнении.

Свой поступок он объяснил в Facebook.

— Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Этот логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка, — акцентировал подсудимый.

Отдельным пунктом банкир отметил, что это взвешенный шаг, принятый им самим, чтобы восстановить доверие к «Укрэксиму».

— И также еще раз утверждаю — заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности, — подчеркнул Евгений Мецгер.

Сегодня, 11 октября, Голосеевский райсуд Киева избрал главе правления государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк. Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.

7 октября двум должностным лицам «Укрэксимбанка», в том числе Евгению Мецгеру, вручили подозрения по ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины — препятствование профессиональной деятельности журналистов.



