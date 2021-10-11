Голосеевский райсуд Киева избрал главе правления государственного «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец агентству «Интерфакс-Украина».

— Уже двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В отношении одного из фигурантов — лицо, которое отвечает за информационную политику — ночной домашний арест с 21 часа до 6 утра и одному из руководителей банка — с 22 часов до 6 утра, — отметила она.

Уточняется, что ночной домашний арест суд избран главе правления банка Евгению Мецгеру и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову.

По словам Надежды Максимец, суд также избрал меру пресечения третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка, в виде личного обязательства.

Она отметила, что двум первым лицам инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Третьему подозреваемому, помимо ст. 171, инкриминируется совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк. Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.

7 октября двум должностным лицам «Укрэксимбанка», в том числе Евгению Мецгеру, вручили подозрения по ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины — препятствование профессиональной деятельности журналистов.