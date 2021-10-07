Владимир Пикалов и Евгений Мецгер

Двум должностным лицам «Укрэксимбанка» вручили подозрения по ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины — препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

«По данным следствия, 4 октября 2021 года журналисты программы «Схемы» осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку», — говорится в сообщении.

Согласно информации «Украинской правды» подозрение вручили вручили директору департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимиру Пикалову и главе правления Евгению Мецгеру.

При этом отмечается, что Владимир Пикалов вчера вечером пытался избежать вручения подозрения, проскользнув с места работы через другой выход.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.