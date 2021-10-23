В правительстве Австрии допустили введение жесткого карантина для невакцинированных людей в случае, если нагрузка на реанимации для больных коронавирусом превысит определенный уровень.

Об этом пишет Украинская правда.

На встрече в пятницу, 22 октября, федеральное правительство и руководители земель согласовали план дальнейшего усиления карантина в случае ухудшения ситуации, создав условные уровни опасности 4 и 5, в дополнение к ранее существовавшим 1-3.

Если в реанимации будет занято более 25% коек (500), людям, которые еще не вакцинированы и не переболели, ограничат доступ к ряду учреждений, прежде всего ресторанам. Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины. К таким относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и так далее.

Федеральный канцлер Александр Шалленберг заявил, что страна — на грани «пандемии невакцинированных», которой еще возможно избежать.

— Как федеральный канцлер, я не могу допустить перегрузки медицинской системы из-за того, что у нас слишком много людей, которые сомневаются или просто ленятся вакцинироваться, — подчеркнул он.

При этом он заверил, что вакцинированных граждан ограничения не коснутся.

Напомним, в Украине правительство хочет запретить невакцинированным посещать кафе, а также пользоваться поездами, автобусами и самолетами.