Украина будет оказывать Молдове помощь с поставками топлива в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за шантажа Кишинева «Газпромом».

Об этом информирует Timpul.

Алексей Данилов подтвердил, что Украина в состоянии пойти на такой шаг.

— Мы решили поручить Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос. Мы понимаем, что можем предложить такую помощь Республике Молдова в ближайшее время, — сказал секретарь СНБО на брифинге.

По его словам, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврильца обратилась с такой просьбой к правительству Украины.

— Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеги с просьбой о помощи по газу, чтобы избежать сложной ситуации, которая сложилась с учетом того шантажа, который сейчас там делает «Газпром», — пояснил ситуацию Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном «Газпром».