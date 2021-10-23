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Украина будет оказывать Молдове помощь с поставками топлива в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за шантажа Кишинева «Газпромом».
Об этом информирует Timpul.
Алексей Данилов подтвердил, что Украина в состоянии пойти на такой шаг.
— Мы решили поручить Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос. Мы понимаем, что можем предложить такую помощь Республике Молдова в ближайшее время, — сказал секретарь СНБО на брифинге.
По его словам, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврильца обратилась с такой просьбой к правительству Украины.
— Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеги с просьбой о помощи по газу, чтобы избежать сложной ситуации, которая сложилась с учетом того шантажа, который сейчас там делает «Газпром», — пояснил ситуацию Алексей Данилов.
Ранее сообщалось, молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном «Газпром».
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Украина будет оказывать Молдове помощь с поставками топлива в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за шантажа Кишинева «Газпромом».
Об этом информирует Timpul.
Алексей Данилов подтвердил, что Украина в состоянии пойти на такой шаг.
— Мы решили поручить Кабинету Министров рассмотреть этот вопрос. Мы понимаем, что можем предложить такую помощь Республике Молдова в ближайшее время, — сказал секретарь СНБО на брифинге.
По его словам, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврильца обратилась с такой просьбой к правительству Украины.
— Премьер-министр Украины получил письмо от своей коллеги с просьбой о помощи по газу, чтобы избежать сложной ситуации, которая сложилась с учетом того шантажа, который сейчас там делает «Газпром», — пояснил ситуацию Алексей Данилов.
Ранее сообщалось, молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном «Газпром».