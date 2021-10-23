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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что послы десяти стран, включая Францию, Германию и США, которые призвали освободить мецената Османа Кавалу, будут объявлены «персонами нон грата».
Об этом передает Le Figaro.
Европейских дипломатов турецкий лидер обвинил в «непристойности».
— Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее урегулировать вопрос об объявлении этих 10 послов персонами нон грата. Эти послы «должны знать и понимать Турцию. Им придется покинуть страну , если они ее больше не знают, — заявил президент.
В заявлении, опубликованном в начале недели, Канада, Франция, Финляндия, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты призвали к «справедливому урегулированию и быстрому освобождению» Осман Кавала, турецкого бизнесмена и покровителя культуры, который стал раздражителем режима, и біл приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Этот 64-летний оппонент, крупная фигура гражданского общества, с 2013 года обвиняется режимом президента Эрдогана в стремлении дестабилизировать Турцию. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал его «немедленно освободить», но это не возымело успеха. Осман Кавала останется в тюрьме как минимум до 26 ноября, постановил турецкий суд в начале октября, несмотря на европейские угрозы санкций против Анкары.
Ранее сообщалось, турецкие власти арестовали 15 подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что послы десяти стран, включая Францию, Германию и США, которые призвали освободить мецената Османа Кавалу, будут объявлены «персонами нон грата».
Об этом передает Le Figaro.
Европейских дипломатов турецкий лидер обвинил в «непристойности».
— Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее урегулировать вопрос об объявлении этих 10 послов персонами нон грата. Эти послы «должны знать и понимать Турцию. Им придется покинуть страну , если они ее больше не знают, — заявил президент.
В заявлении, опубликованном в начале недели, Канада, Франция, Финляндия, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты призвали к «справедливому урегулированию и быстрому освобождению» Осман Кавала, турецкого бизнесмена и покровителя культуры, который стал раздражителем режима, и біл приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Этот 64-летний оппонент, крупная фигура гражданского общества, с 2013 года обвиняется режимом президента Эрдогана в стремлении дестабилизировать Турцию. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал его «немедленно освободить», но это не возымело успеха. Осман Кавала останется в тюрьме как минимум до 26 ноября, постановил турецкий суд в начале октября, несмотря на европейские угрозы санкций против Анкары.
Ранее сообщалось, турецкие власти арестовали 15 подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.