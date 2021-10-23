Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что послы десяти стран, включая Францию, Германию и США, которые призвали освободить мецената Османа Кавалу, будут объявлены «персонами нон грата».

Об этом передает Le Figaro.

Европейских дипломатов турецкий лидер обвинил в «непристойности».

— Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее урегулировать вопрос об объявлении этих 10 послов персонами нон грата. Эти послы «должны знать и понимать Турцию. Им придется покинуть страну , если они ее больше не знают, — заявил президент.

В заявлении, опубликованном в начале недели, Канада, Франция, Финляндия, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Соединенные Штаты призвали к «справедливому урегулированию и быстрому освобождению» Осман Кавала, турецкого бизнесмена и покровителя культуры, который стал раздражителем режима, и біл приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Этот 64-летний оппонент, крупная фигура гражданского общества, с 2013 года обвиняется режимом президента Эрдогана в стремлении дестабилизировать Турцию. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал его «немедленно освободить», но это не возымело успеха. Осман Кавала останется в тюрьме как минимум до 26 ноября, постановил турецкий суд в начале октября, несмотря на европейские угрозы санкций против Анкары.

Ранее сообщалось, турецкие власти арестовали 15 подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.