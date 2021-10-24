Североатлантический альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями и оказался в ситуации 1949 года.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко, передает Корреспондент.
— НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, — сказал он.
Александр Грушко добавил, что главные усилия направлены на угрозу с Востока.
Напомним, в НАТО заявили, что РФ угрожает стабильности в Украине и Грузии.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Североатлантический альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями и оказался в ситуации 1949 года.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко, передает Корреспондент.
— НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, — сказал он.
Александр Грушко добавил, что главные усилия направлены на угрозу с Востока.
Напомним, в НАТО заявили, что РФ угрожает стабильности в Украине и Грузии.