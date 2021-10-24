Североатлантический альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями и оказался в ситуации 1949 года.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко, передает Корреспондент.

— НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, — сказал он.

Александр Грушко добавил, что главные усилия направлены на угрозу с Востока.

Напомним, в НАТО заявили, что РФ угрожает стабильности в Украине и Грузии.