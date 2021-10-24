Ссылаясь на недавние агрессивные действия Китая на Тайване, министр обороны Японии Нобуо Киси указал на аннексию Крыма Россией как на пример того, как вторжение может начаться без развертывания войск.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Проводя параллели с нынешними действиями Китая по отношению к Тайваню, японский министр напомнил, что Россия неожиданно аннексировала Крым, задействовав части, которые она пыталась выдавать за местных добровольцев.

— Вторжение может начаться, и никто этого не осознает, а война может вестись без использования вооруженных сил, — предупредил глава японской обороны.

Нобуо Киси, младший брат бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил на форуме, что свобода и демократия находятся под угрозой в Азии и других частях мира из-за попыток «в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения».

Он подчеркнул необходимость внедрения новых технологий в киберпространстве и космическом пространстве, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и других агрессивных государств.

Напомним, президент Тайваня Цай Инь-Вэнь заявила, что островное государства не испугается китайских провокаций и будет защищать демократию.