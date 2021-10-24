Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что давно осознавала «значительные разногласия» с президентом России Владимиром Путиным, но не могла представить, что он оккупирует Крым.
Как сообщает Европейская правда, об этом она рассказала в интервью Suddeutsche Zeitung.
Ангела Меркель отметила, что еще в 2001 году во время выступления Владимира Путина в Бундестаге поняла, что у нее «есть значительные разногласия» с президентом России.
В качестве примера она отметила, что для президента РФ распад СССР является «печальным событием».
— Мы, наоборот, чувствуем радость по поводу окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства. При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины, практически рядом с Евросоюзом, дойдет до таких военных столкновений, — прокомментировала политик.
Напомним, европейские лидеры хлопали канцлеру Германии Ангеле Меркель в пятницу, 22 октября, по случаю саммита в Брюсселе, который стал ее последним на посту канцлера.
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что давно осознавала «значительные разногласия» с президентом России Владимиром Путиным, но не могла представить, что он оккупирует Крым.
Как сообщает Европейская правда, об этом она рассказала в интервью Suddeutsche Zeitung.
Ангела Меркель отметила, что еще в 2001 году во время выступления Владимира Путина в Бундестаге поняла, что у нее «есть значительные разногласия» с президентом России.
В качестве примера она отметила, что для президента РФ распад СССР является «печальным событием».
— Мы, наоборот, чувствуем радость по поводу окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства. При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины, практически рядом с Евросоюзом, дойдет до таких военных столкновений, — прокомментировала политик.
Напомним, европейские лидеры хлопали канцлеру Германии Ангеле Меркель в пятницу, 22 октября, по случаю саммита в Брюсселе, который стал ее последним на посту канцлера.