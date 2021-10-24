Правительство Австрии по требованию Конституционного суда разработало законопроект про ассистированный суицид – право тяжелобольных добровольно уходить из жизни.

Голосование за документ должно состояться в декабре 2021 года, после чего он вступит в силу в январе, сообщает APA.

Согласно законопроекту, человек, добровольно решивший уйти из жизни, должен лично подписать специальное заявление. Это касается только совершеннолетних граждан; кроме того, запрещается активная прямая эвтаназия (осуществленная без согласия пациента).

На основе заявления тяжелобольной пациент получает право на приобретение лекарств, которые помогут ему с эвтаназией (пассивная эвтаназия). Их он должен принимать самостоятельно; в некоторых случаях (например, если человек не способен передвигаться) разрешается помощь другого.

Человек, который согласился на ассистированный суицид, сможет составить завещание только через 12 недель после заключения заявления. Его должны подтвердить два врача, один из которых должен иметь квалификацию паллиативного терапевта. При необходимости возможна дополнительная консультация психолога или психиатра.

Законопроект про ассистированный суицид правительство Австрии разработало по требованию Конституционного суда. Тот в декабре 2020 года постановил, что уголовная ответственность за помощь человеку уйти из жизни в некоторых случаях нарушает его право распоряжаться собственной судьбой.

В случае принятия законопроекта Австрия с 2022 года станет одной из немногих стран Европы, где разрешена эвтаназия. Сейчас в этом перечне — Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Германия, где запрет на ассистированный суицид в частных клиниках был отменен в феврале 2020 года, и Испания, которая позволила эвтаназию в марте 2021-го.

Напомним, в правительстве Австрии допустили введение жесткого карантина для невакцинированных людей в случае, если нагрузка на реанимации для больных коронавирусом превысит определенный уровень.