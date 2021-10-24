Европа может одобрить запуск «Северного потока — 2» без надлежащей сертификации, поскольку Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей.

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в субботнем интервью изданию «Радио Свобода», пишет TheБабель.

— Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет, – сказала Лана Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска «Северного потока — 2».

Она напомнила, что в конце следующей недели должна состояться встреча лидеров G20, в повестку дня которой включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

— Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм), который сейчас мы видим, использован Владимиром Путиным очень хорошо, – добавила советник главы Минэнерго.

По ее словам, только за первое полугодие текущего года «Газпром» заработал более 10 миллиардов гривен. Лана Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист получит такую прибыль, которую «невозможно представить».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставки по первой нитке «Северного потока – 2», которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.