Анна Замазеева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева помогла с покупкой ПЦР-тестов для детей с инвалидностью, которые поехали на отдых в Буковель, однако из-за новых ограничений не могли вернутся домой.

Об этом сообщила заместитель главы Совета общественной организации «Улыбка ребёнка» Елена Корсунская на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что благотворительный фонд «Созвездие Ангела» пригласил детей с инвалидностью, которые нуждаются в сопровождения, и членов ОО «Улыбка ребенка» на отдых в Буковель. Однако, в связи с введением 21 октября новых правил на междугородние перевозки, необходимо было предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

— Посадка на поезд возможна только при наличии ковид-сертификата или теста ПЦР. Возникла проблема с тем, как вернутся домой. Я обратилась на горячую правительственную ковид-линию и линию Минздрава, однако ответа так и не получила, – сообщила Елена Корсунская.

По её словам, глава облсовета Анна Замазеева помогла с покупкой ПЦР-тестов для того, чтобы дети имели возможность вернуться с отдыха домой.

— Но этот мир не без добрых людей! Я хочу выразить искреннюю благодарность главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой за решение вопроса с оплатой экспресс тестов на ковид! Но было одно условие - желательно вакцинация по приезду. Обязательно займемся этим вопросом! Спасибо за ваше большое и доброе сердце! Мы очень рады, что есть люди которым не безразлична судьба детей, которые нуждаются в заботе, – написала Елена Корсунская.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева побывала с рабочим визитом в Бугской территориальной громаде.