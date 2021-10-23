Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева приехала с рабочим визитом в Бугскую территориальную громаду.

Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

Анна Замазеева подчеркнула, что у ТГ есть ряд проблемных вопросов. Например, Бугская ООШ, где обучаются около 200 детей.

— Долгое время у школьников не было спортзала для уроков физкультуры и вообще любой активности. В прошлом году эта проблема якобы решилась, ведь в рамках Программы Президента Украины «Большая стройка» для детей построили современный, большой и комфортный спортивный зал. Однако из-за задержки выдачи сертификата от государственной инспекции архитектуры и градостроительства, возникли трудности с принятием в эксплуатацию этого новенького зала. Поэтому взяла под личный контроль этот вопрос, — рассказала глава облсовета.

Кроме того, в Бугской ТГ остро встал вопрос строительства сельской амбулатории. Оно началось еще в прошлом году и до сих пор не закончилось.

— Подрядчик просто исчез. В этом месяце Бугская громада полностью перечислила свою часть финансирования. Но поскольку ОТГ не является заказчиком строительства, контроль за сроками его завершения «лежит» на Управлении капитального строительства. Кстати, пока осматривала объект, подрядчик неожиданно нашелся и с понедельника готов возобновить работы, — объяснила Анна Замазеева.

Также на территории громады наблюдается большая нехватка в медицинских кадрах несмотря на то, что местные власти готовы даже выделить жилье сотрудникам.

Отдельно глава Николаевского областного совета отметила зону отдыха «На скалах».

— Невероятной красоты природа. С 2017 года ОТГ приняла участие в программе «DOBRE». Благодаря сотрудничеству проект зоны отдыха вышел на завершающую стадию обустройства. Это место уже достаточно известно среди местных и гостей из соседних общин. Есть беседки для отдыха, скамейки, волейбольная площадка, домик для охраны. Получено еще много элементов для обустройства, но проблемой остается освещение, — добавила Анна Замазеева.

Она отметила, что взяла этот вопрос под личный контроль. «Ведь развитие туристических уголков области тоже крайне важное направление», — написала чиновница.

Напомним, глава Николаевского областного совета хочет создать карту, на которой будут обозначены земли региона, богатые природными ресурсами.