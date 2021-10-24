Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года – ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших.

Как пишет Думская, в момент, когда их корреспондент подошёл к зданию крематория, он застал сразу четыре траурных процессии и, соответственно, четыре катафалка. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы – кремировали умерших от COVID-19.

— Мы работаем в штатном режиме. Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам, – рассказал директор крематория Владимир Букач.

Вместе с тем Владимир Букач отмечает рост количества заявок из других городов.

— Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад, – сказал он.

Напомним, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.