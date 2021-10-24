По состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 81074 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 50652 (+245);

Первомайск – 4080 (+20);

Южноукраинск – 2364 (+8);

Вознесенск – 1993 (+3);

Очаков – 1462 (+10).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 80 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2598 (+1) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 38 человек. При этом за сутки выздоровели 328 больных, всего – 73 925. Умерло всего от последствий коронавируса 2201 человек, за сутки – 12.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область переходит в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: