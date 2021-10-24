Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк использует ботов для распространения нужных членам команды президента Украины Владимира Зеленского месседжей в соцсетях и создания иллюзии поддержки среди избирателей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах журналистского расследования издания «Буквы».
Сообщается, что при детальном рассмотрении того, кто ставит псевдо-лайки, оставляет однотипные комментарии и репостит Подоляка на свои страницы, обнаружилось, что подавляющее большинство этих людей - обычные боты, с полупустыми страницами, фотографиями из Интернета, оформленные по одному шаблону. Однако в списке друзей этих ботов есть страницы вполне реальных людей, что может стать наглядным примером того, почему следует ответственно относиться к рассмотрению заявок в «друзья».
Издание также приводит итог активности на странице советника Ермака Подоляка в Facebook за последнее время:
— Также с поправкой на возможные погрешности, с высокой вероятностью можно предположить, что более 90% всех реакций на странице принадлежат фейковым аккаунтам, объединенным единой целью – создавать иллюзию широкой поддержки позиции Подоляка в соцсетях. Масштабы сети достигают тысяч, возможно, десятков тысяч профилей. Отдельно следует отметить, что речь идет о сети, которая работает с 2017-го года. Здесь напрашиваются два вывода, неутешительные как для Facebook (где допускают подобное, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с фейковыми аккаунтами), так и для самого господина Подоляка, который помимо своих ботов мало кому интересен, – говорится в расследовании издания.
Также отмечается, что из проведенного расследования становится очевидным, что в настоящее время Facebook содержит все признаки так называемого скоординированного не аутентичного поведения, когда фейковые аккаунты используются для злоупотребления алгоритмами соцсети и распространения политических месседжей, что прямо противоречит политике и правилам компании.
Отмечается, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала деятельность «армии ботов», которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк использует ботов для распространения нужных членам команды президента Украины Владимира Зеленского месседжей в соцсетях и создания иллюзии поддержки среди избирателей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах журналистского расследования издания «Буквы».
Сообщается, что при детальном рассмотрении того, кто ставит псевдо-лайки, оставляет однотипные комментарии и репостит Подоляка на свои страницы, обнаружилось, что подавляющее большинство этих людей - обычные боты, с полупустыми страницами, фотографиями из Интернета, оформленные по одному шаблону. Однако в списке друзей этих ботов есть страницы вполне реальных людей, что может стать наглядным примером того, почему следует ответственно относиться к рассмотрению заявок в «друзья».
Издание также приводит итог активности на странице советника Ермака Подоляка в Facebook за последнее время:
— Также с поправкой на возможные погрешности, с высокой вероятностью можно предположить, что более 90% всех реакций на странице принадлежат фейковым аккаунтам, объединенным единой целью – создавать иллюзию широкой поддержки позиции Подоляка в соцсетях. Масштабы сети достигают тысяч, возможно, десятков тысяч профилей. Отдельно следует отметить, что речь идет о сети, которая работает с 2017-го года. Здесь напрашиваются два вывода, неутешительные как для Facebook (где допускают подобное, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с фейковыми аккаунтами), так и для самого господина Подоляка, который помимо своих ботов мало кому интересен, – говорится в расследовании издания.
Также отмечается, что из проведенного расследования становится очевидным, что в настоящее время Facebook содержит все признаки так называемого скоординированного не аутентичного поведения, когда фейковые аккаунты используются для злоупотребления алгоритмами соцсети и распространения политических месседжей, что прямо противоречит политике и правилам компании.
Отмечается, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала деятельность «армии ботов», которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки.