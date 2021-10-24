С 1 ноября Израиль откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Однако при этом в страну будут допущены только путешественники, прибывающие из стран, не относящихся к категории «повышенного риска», пишет «Центр транспортных стратегий».

Как известно, для подавляющего большинства иностранцев въезд в Израиль был запрещен с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в марте прошлого года.

Согласно новым правилам, приезд в Израиль будет разрешен только туристам, которые были вакцинированы в течение 180 дней до посадки в самолет. Для вакцины Pfizer от второй или третьей дозы до пересечения границы должно пройти 7 дней. Для препаратов Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и однодозовых вакцин Johnson & Johnson должно пройти 14 дней.

Отметим, что иностранные путешественники все же могли прилететь в Израиль, начиная с мая этого года, однако только организованными группами и в очень ограниченном количестве.

Кроме того, за разрешением на въезд могли обращаться родственники первой степени родства граждан этой страны или ее жителей.

Согласно действующим и новым правилам, для посещения Израиля все туристы должны сдать ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета, а также второй тест сразу после приземления в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Вакцинированные путешественники должны быть помещены в карантин на ночь или до получения отрицательного результата теста. Непривитые люди должны оставаться на карантине в течение 14 дней. Изоляция может быть сокращена до семи дней при двух отрицательных тестах – в первый и седьмой день пребывания.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.