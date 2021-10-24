За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 24 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 23 229 человек; 22 октября — у рекордного количества от начала пандемии, 23 785.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2211 случаев;

Донецкая область – 1380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровенская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1508 случаев;

Херсонская область – 1085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 769 405 человек, из них 2 375 776 выздоровели, летальных случаев – 63 872.

Напомним, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.