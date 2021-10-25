Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск официально избран лидером главной оппозиционной силы Польши «Гражданская платформа».

На съезде партии его избрали практически единогласно – 97% голосов «за», сообщает издание RMF24.

— Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас, – сказал Дональд Туск.

Стоит отметить, что о своих планах вернуться в польскую политику Дональд Туск заявил еще в июле на съезде оппозиционной партии. Аналитики ожидают жесткого политического соперничества Туска с Ярославом Качиньским, главой правящей в Польше с 2015 года партии «Право и Справедливость».

Напомним, Президент Европейской народной партии, Президент Европейского Совета в 2014-2019 годах Дональд Туск считает, что Украина должна иметь перспективу членства в ЕС и НАТО.