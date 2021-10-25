Украина получила две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

— Прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 миллионов долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии, – сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, предыдущую партию военной помощи доставили в Украину 11 октября.Поставка включала в себя ряд вооружений, боеприпасы к нему, медсредства и средства радиолокационного обнаружения противника.