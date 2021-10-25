Украина получила две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
— Прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 миллионов долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии, – сообщил Денис Шмыгаль.
Напомним, предыдущую партию военной помощи доставили в Украину 11 октября.Поставка включала в себя ряд вооружений, боеприпасы к нему, медсредства и средства радиолокационного обнаружения противника.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Украина получила две партии дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
— Прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 миллионов долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это – вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину – является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии, – сообщил Денис Шмыгаль.
Напомним, предыдущую партию военной помощи доставили в Украину 11 октября.Поставка включала в себя ряд вооружений, боеприпасы к нему, медсредства и средства радиолокационного обнаружения противника.