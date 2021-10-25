Руководительница министерства социальной политики Марина Лазебная анонсировала изменения в методологии определения размера штрафов в Украине. Ведомство разработало четыре законопроекта, чтобы «отвязать» штрафы от прожиточного минимума.

Об этом министр заявила в эфире телеканала «Дом», пишет TheБабель.

Лазебная объяснила, что размер прожиточного минимума должен быть больше, поскольку чиновники решили изменить методологию определения размера штрафов.

— Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было никаких потерь, – пояснила министр.

По ее словам, Минсоцполитики вместе с экспертами разработало комплекс изменений в законодательство и уже передали в парламент соответствующие законопроекты.

— Получилось четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат и доплат. Мы это все прописали, – резюмировала Марина Лазебная.

Напомним, социальной политики Марина Лазебная заявила, что сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный – приближение его размера к фактическому значению сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат.