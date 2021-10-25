Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

— Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для Офиса (Офиса Президента, – прим.) управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию, – подчеркивает Юрий Бутусов.

По его словам, другим кандидатом, который рассматривался Владимиром Зеленским, была бывший кандидат в мэры Киева «Слуга народа» Ирина Верещук.

— По данным источников Цензор.Нет, главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров, и неспособен исполнять обязанности министра, – подчеркивает журналист.

Юрий Бутусов также отмечает, что действующий министр обороны Андрей Таран был предложен главой Офиса Президента Андреем Ермаком и начальником комитета по разведке Русланом Демченко, которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности, и по ведению войны на Донбассе.

— Ермак и Демченко не хотели замены Тарана, и защищали его несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ № 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок. Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются. Впрочем, в отличии от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран - в Гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013-го года. Хуже уже некуда. Впрочем, посмотрим, в какие сроки Зеленский реально поменяет Тарана, – подчеркивает Юрий Бутусов.

Напомним, что бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск официально избран лидером главной оппозиционной силы Польши «Гражданская платформа».