Вооруженные силы Судана начали арестовывать гражданских правительственных чиновников, столица была оцеплена военными, а небольшие группы протестующих вышли на улицы. Так в стране проходит новый военный переворот.

Об этом информирует Dnevnik.

По данным телеканалов Al Haddas, премьер-министр Судана Абдулла Хамдок находится под домашним арестом, а задержание еще нескольких членов правительства подтверждается другими источниками. Среди арестованных министров есть министры промышленности и информации, а также представитель Суверенного совета — де-факто коллективный глава государства.

По сообщению Министерства информации, арестованы также лидеры политических партий. Источники «Аль-Арабии» в армии объясняют, что ее действия направлены против людей, которые «препятствуют выполнению соглашений между военными и гражданским населением».

Армия перекрыла столицу страны Хартум, и отключила интернет с мобильной связью. Корреспондент Анатолийского агентства сообщил, что в некоторых кварталах нет электричества. Аэропорт закрыт, рейсы в город и из города отменены. Аль-Арабия транслирует кадры из Хартума с сотнями протестующих на улицах, которые выступают против узурпации власти военными.

По словам очевидцев Reuters, военные уже ограничивают свободу передвижения протестующих, некоторые из которых сжигают покрышки в разных частях города. Телеканал Al Hadas TV также сообщил о задержании губернатора Хартума. Рейтер и арабские СМИ сообщили о «неизвестных вооруженных силах», производящих аресты без установления личности.

Ранее сообщалось, в Судане пересмотрят соглашение с Российской Федерацией о создании морской базы для ВМС РФ на Красном море.