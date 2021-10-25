Служба информации и безопасности Молдовы утверждает, что censor.net опубликовал новость ложного содержания с упоминанием СИБ, поэтому его нужно ограничить.
Об этом информирует Timpul.
СИБ указывает, что новость с «цензора» начала распространяться местной «Комсомольской правдой», что усилило вред от дезинформации.
«По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью сделки, в результате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса», — именно этот фрагмент из новости Цензор.НЕТ от 22 октября спецслужбы Молдовы называют фейковым.
При этом СИБ не предоставила никаких подробностей, подтверждающих, что информация, опубликованная censor.net, является ложной.
— Напоминаем, что пока Республика Молдова переживает энергетический кризис, глава СИБ борется с новостями из Украины, — отмечает Timpul.
Ранее сообщалось, Украина будет оказывать Молдове помощь с поставками топлива в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за шантажа Кишинева «Газпромом».
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Служба информации и безопасности Молдовы утверждает, что censor.net опубликовал новость ложного содержания с упоминанием СИБ, поэтому его нужно ограничить.
Об этом информирует Timpul.
СИБ указывает, что новость с «цензора» начала распространяться местной «Комсомольской правдой», что усилило вред от дезинформации.
«По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью сделки, в результате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса», — именно этот фрагмент из новости Цензор.НЕТ от 22 октября спецслужбы Молдовы называют фейковым.
При этом СИБ не предоставила никаких подробностей, подтверждающих, что информация, опубликованная censor.net, является ложной.
— Напоминаем, что пока Республика Молдова переживает энергетический кризис, глава СИБ борется с новостями из Украины, — отмечает Timpul.
Ранее сообщалось, Украина будет оказывать Молдове помощь с поставками топлива в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за шантажа Кишинева «Газпромом».