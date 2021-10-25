Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине. В этом случае, президент - это глава исполнительной власти, отвечающий за все эти процессы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Украине, по его словам, всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика. Он считает, что по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и «поставить точку в этом вопросе».

– Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее, – заявил он.

По его словам, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.

– Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века, – заявил Данилов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о своем негативном отношении к иностранным консультантам и экспертам, которые работают в Украине. Такое мнение он озвучил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», комментируя заявление исполнительного директора группы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Отто Ватерландер, что себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна за кубометр газа