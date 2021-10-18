Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о своем негативном отношении к иностранным консультантам и экспертам, которые работают в Украине.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», комментируя заявление исполнительного директора группы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Отто Ватерландер, что себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна за кубометр газа, пишут НикВести.

Лидер политической партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко поинтересовалась у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, почему при таких условиях стоимость газа для населения составляет 7 гривен за кубометр, а для бюджетных учреждения – 13.

Алексей Данилов рассказал, что считает такое заявление неуместным, поскольку Отто Ватерландер озвучил данную информацию уже после своего решения покинуть должность.

— Я крайне негативно отношусь к иностранным специалистам, которые приезжают к нам сюда и что-то рассказывают. Если вы что-то рассказываете, то должны это делать сразу после того, как вступили в должность. Этот господин когда делал заявление? Когда его уволили, он начал делать заявления. Так не делается, понимаете? Должно быть порядочное поведение. Я считаю, что у нас, украинцев, есть свой ум и мы должны жить своим собственным умом. Касательно рассмотрения СНБО. Когда на сегодняшний день мы говорим, что у нас есть государственный газ и есть частный газ, то я хочу сказать, что этот частный газ – это же наши недра. Тогда давайте они также будут по гривне продавать, – сказал Алексей Данилов.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании. В частности, топ-менеджер написал письмо наблюдательному совету компании с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения.

Ранее сообщалось, что бюджетные учреждения Николаева и страны в этом отопительном сезоне будут платить 13,6 гривны за кубометр газа вместо 25, которые государство устанавливало ранее. В конце сентября был подписан меморандум между правительством, «Нафтогазом», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

Напомним, что в местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов.

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Как сообщалось, в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

Отметим, что задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.