Депутат горсовета от фракции «ЕС» Станислав Мартиросов подметил, что законопроект №6062, поданный главой правительства Денисом Шмыгалем, посягается на средства для развития Николаевщины.

Свою позицию он изложил в программе «Місто і світ» на канале «НИС-ТВ».

Политик акцентировал, что на фоне напряженной ситуации с ценообразованием на газ Киев пытается пролоббировать закон, который вредит интересам Николаевской области и Николаева.

— Правительство пытается протащить через парламент законопроект, согласно которому отменяется, как понятие, бюджет развития местных общин, предлагается 70% от продажи коммунальной собственности зачислять в государственный бюджет, право председателям местных администраций останавливать решения местных советов по бюджетным вопросам и прочее, что фактически лишает городские и сельские общины возможности распоряжаться собственными, заработанными деньгами. По предложению фракции «Европейской Солидарности», Николаевский городской совет принял обращение о недопустимости такого грубого наступления на местное самоуправление, — рассуждает Станислав Мартиросов.

Депутат отметил, что новая каденция депутатов не поддерживает все инициативы, спускаемые центральной властью, и выполняет свои обязательства перед избирателями.

— А вообще, интересная сессия получилась. На ней снова выяснилось, что депутаты, избранные горожанами, все же нужны, хотя бы для того, чтобы узаконить решения, в частности, бюджетные. Хотя это вызывает большое раздражение представителей исполнительной власти. Потому что депутаты вновь заявили, что их не устраивает ситуация, когда сложные решения надо принимать в спешке. Они хотят объяснений, они хотят участвовать в принятии решений, а не просто нажимать кнопки, — заключает Станислав Мартиросов.

Как известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект, который позволяет Министерству финансов и местным государственным администрациям приостанавливать выполнение бюджетов территориальных громад, а также ликвидирует бюджеты развития.

Напомним, в 2014 году правительство Украины взяло курс на децентрализацию — передачу части полномочий от центра на места.

Начиная с 2015 года благодаря бюджетной децентрализации значительно выросли доходы местных бюджетов. Так, в лучшие годы бюджет развития Николаева доходил до 1 миллиарда гривен.

После этого центральная власть начала увеличивать финансовую нагрузку на местные бюджеты, передавая им расходы, которые ранее никогда не были в ведении местного самоуправления, например — финансирование профтехучилищ, которые даже не находятся в коммунальной собственности.

В настоящий момент в нагрузку местным бюджетом также добавили расходы на компенсацию за экономически необоснованный тариф на тепло. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича нынешний отопительный сезон 2021-2022 обойдется городскому бюджету в 285 миллионов гривен, причем эти расходы не были запланированы в начале бюджетного года.