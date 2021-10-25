В рамках социального партнерства руководства Николаевской области и бизнеса для военной части А3199 на острове Майский установят солнечные батареи.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

— Благодарна всем, кто согласился в такое экономически сложное время взять на себя реализацию социально важной функции и обеспечить служащих элитного подразделения на острове Майский автономной сетевой системой солнечных батарей с инвертором (накопителем), – написала Анна Замазеева.

Она также добавила, что средства на данные работы из бюджета Николаевской обасти выделять не будут, поскольку все работы профинансирует бизнес.

— Главное – все работы будут профинансированы не за средства областного бюджета, а в рамках социального партнерства власти и бизнеса. Еще раз – областная казна Николаевщины ни копейки на это не выделит, – указала глава облсовета.

Анна Замазеева рассказала, что для решения данного вопроса она обратилась к руководству ООО «ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция» и провела ряд переговоров.

— Теперь есть конкретный ответ: на острове Майский для обеспечения потребностей в/ч А3199 компания-подрядчик ООО «Энерго-сила групп» в сжатые сроки проведет монтаж и установку солнечной электростанции мощностью 23, 76 кВт, инверторной мощностью 15 кВт. Также будет проведена реконструкция сетей в казармах, установлено новое наружное освещение с энергосберегающими светильниками и реконструкция линии электроснабжения насосной станции, – рассказала Анна Замазеева.

По её словам, после окончания строительства солнечных панелей с накопителями, их передадут в собственность Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

— Напомню, что больше 15 лет военная часть А3199 нуждалась в таком улучшении, но ни при одной власти этим вопросом некому было заниматься. Все только обещали, но никто так и не выполнил своих обещаний! Мы не критикуем предшественников – мы делаем доброе дело!, – добавила глава облсовета.

Она также добавила, что в октябре 2021 года 73 морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого празднует свою 18-ю годовщину, а начатые на острове Майский работы – способ поздравить бойцов с праздником.

— Несколько месяцев поиска оптимального пути решения обеспечения воинской части бесперебойным электричеством завершились именно в октябре – в том месяце, когда 73 морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого празднует восемнадцатую годовщину с момента создания этого вооруженного формирования! Поэтому, таким образом, мы поздравили наших бойцов с праздником! Работы уже начались и на начало ноября будут завершены! Спасибо всем, кто присоединился к этому хорошему и важному делу!, – добавила Анна Замазеева.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева помогла решить проблему установки солнечных панелей в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого.