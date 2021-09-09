Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева помогла решить проблему установки солнечных панелей в 73-м морском центре специальных операций им. кошевого атамана Антина Головатого.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Глава облсовета подчеркнула, что на установку панелей и замену всех электросетей не будут использоваться бюджетные средства. Также она встретилась с командующим УСН ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом относительно начала монтажных работ на острове Майский.

— Как и обещала, 73 морской центр спецопераций уже до конца года получит солнечные панели с накопителями. Также обсудила с командующим ССО ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом все нюансы относительно начала работ по установке солнечных панелей. Отмечу, что на это не будет использовано ни одной бюджетной копейки, — подчеркнула Анна Замазеева.

В мае этого года Анна Замазеева, пообщавшись с руководством центра и военнослужащими элитного подразделения, узнала о ряде вопросов в которых требуется помощь. Один из таких — установка солнечных панелей с накопителями на острове Майский. На сегодня уже разработана проектная документация, которая предусматривает установку всего необходимого высококачественного оборудования (в том числе и электронакопителей с запасом на трое суток) и замену всех электросетей. В том числе и в казармах.

— Мало кто верил, что мне удастся сдвинуть с места эту проблему. Но многочисленные переговоры, поиск вариантов, взаимопонимание с ответственным бизнесом, который осознает важность поддержания обороноспособности страны, дали свой результат! Реализация проекта даст возможность автономного функционирования имеющейся на объекте инфраструктуры. Подчеркну еще раз — все будет сделано без использования бюджетных средств, — рассказала Анна Замазеева.

Кроме этого, глава областного совета отметила, что имеет договоренности с подрядной организацией, которая уже готова до конца года реализовать этот проект.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опасается уменьшения финансирования детского онкоотделения областной детской клинической больницы, в связи с чем обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, в Национальную службу здоровья и Министерство здравоохранения.