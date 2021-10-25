Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал смену руководителей трех районов города местами.

Об этом он упомянул в ходе расширенного аппаратного совещания при Николаевском городском голове, пишут НикВести.

Так, нынешние руководители Центрального, Заводского и Корабельного районов поменяются местами между собой с начала января 2022 года. Нынешний руководитель администрации Центрального района Александр Береза перейдет в администрацию Заводского, глава администрации Заводского Виктор Дмитрук — в администрацию Корабельного, а глава последней Александр Цуканов — в администрацию Центрального района.

Александр Береза Виктор Дмитрук Александр Цуканов

— Еще один сюрприз — с первого января я хочу предложить ротировать глав администраций. Главе Центрального района Березе предлагаю поруководить Заводским районом, главе Заводского района предлагаю поруководить Корабельным районом, главе Корабельного района — Центральным районом, — озвучил мэр.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич пригрозил увольнением чиновникам мэрии и заявил, что объявляет поиск новых сотрудников.