Городской голова Николаева Александр Сенкевич пригрозил увольнением чиновникам мэрии и заявил, что объявляет поиск новых сотрудников.

Об этом он сказал во время расширенного аппаратного совещания в понедельник, 25 октября, передает корреспондент НикВести.

Александр Сенкевич разозлился, узнав, что в некоторых структурных подразделениях городского совета низкие темпы вакцинации сотрудников.

— Если люди у нас в горсовете работают с людьми и подвергают их опасности, то мы таких людей не можем допускать на рабочие места. 3-дневный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Сейчас ожидаем принятие решения Кабмином, — сказал он.

Александр Сенкевич

Также мэр сообщил, что начинает искать сотрудников на разные позиции, среди которых: главные специалисты, начальники управлений, директора департаментов и даже заместители городского головы. При этом он отметил, что чиновников, показывающих плохие результаты работы, ожидают увольнения.

— Хочу сказать важную информацию. Что я буду искать людей на работу в горсовет на разные позиции: заместителей городского головы, директоров департаментов, начальников управлений, главных специалистов. Знаете, у нас горсовет, как «поставщик работы последней надежды». Сюда приходят люди, когда уже негде работать. И «можно нас, бездельников, оформить в горсовет?». Нет. Сегодня здесь нормальные условия труда, нормальные заработные платы. И нужно уже сегодня пошевелить тех, кто немного засиделся и подумал, что это последнее пристанище. Будете, девчонки и парни, работать или будете искать себе новую работу. Причем мы запускаем поиск людей, которые хотят работать, менять свой город. Я предоставлю информацию в ближайшее время. Будем искать еще и hr-щика. Чтобы ни для кого из вас это не было сюрпризом. В целом, результаты работы ваших подразделений — это ваши личные результаты. И проблема с темпами вакцинации показывает неспособность некоторых руководителей наладить взаимодействие и сотрудничество со своими работниками и объяснить, насколько важно сегодня быть здоровым и работать. Можно же заболеть, больничный получить. Это люди на рынке будут ходить без возможности работать, а мы, невакцинированные чиновнички, тихонечко будем получать зарплату. Нет, друзья, не будет такого, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр заявил, что нужно изменить структуру исполнительных органов мэрии, также ему не нравятся результаты работы некоторых чиновников.

Также Александр Сенкевич хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.

Кроме того, Александр Сенкевич анонсировал на конец октября2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.