Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 116 миллионов гривен на ремонт Широкобальского моста в Николаеве.

Об этом говорится в материале НикВести «Госбюджет-2022. Какие поправки внесли нардепы от Николаевщины».

В частности, Александр Гайду внес в законопроект о бюджете страны на следующий год поправку №2679, которая предусматривает субвенцию из государственного бюджета на капитальный ремонт Широкобальского моста в размере 116 миллионов гривен.

Стоит отметить, что данная поправка не была поддержана парламентским комитетом по вопросам бюджета, однако будет рассмотрена на пленарном заседании сессии Верховной Рады Украины, ближайшее из которых запланировано на вторник, 2 ноября.

Напомним, что ремонт Широкобальского моста в Николаеве обсуждается не первый год. В мае 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что стоимость ремонта Широкобальского переезда составлят 115 миллионов гривен, однако в бюджете города нет денег на выполнение необходимых работы.

В недавнем интервью журналистам директор «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко назвал уже новую стоимость капремонта моста – теперь работы оценивают в 180 миллионов гривен. По его словам, сам мост пока находится в удовлетворительном состоянии, в то же время необходима капитальная замена его покрытия.