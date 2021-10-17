Конструкция Широкобальского мостового перехода в Николаеве находится в неплохом состоянии. Однако он нуждается в капитальной замене покрытия.

Об этом директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он напомнил, что капремонт моста, согласно оценке, будет стоить до 180 миллионов гривен. При этом сам мост пока находится в удовлетворительном состоянии.

— Делали оценку, экспертизу. Предварительная стоимость ремонта была на уровне 180 миллионов гривен. Фактически он не является аварийным, он достаточно в сносном состоянии. Если по пятибалльной системе оценивать его, то на 3+ этот мост тянет на сегодняшний день, — отметил Виталий Шевченко.

При этом он подчеркнул, что мост нуждается в замене покрытия, поскольку из-за плохого состояния полотна и постоянного движения по нему фур может начать разрушать конструкция сооружения.

— Данный мост принимает большое количество большегрузов, идущих в порты. Поэтому состояние дорожного полотна у нас постоянно плохое, оно «плывет» все время. Сколько бы мы не делали ямочный ремонт, его не хватает. Нужна полная замена полотна. Когда грузовая техника проходит по мосту, не должно быть динамических ударов. Каждое колесо грузового транспорта, ударяющего об шов, делает усилие, и от удара начинает разрушаться сама структура моста. Ортотропная плита этого моста, — пояснил он.

Однако сказать, когда такая замена будет сделана, Виталий Шевченко пока не смог.

Ранее мэр Александр Сенкевич рассказал НикВести, что в бюджете Николаева нет денег на ремонт Широкобальского переезда в Корабельном районе, также город еще не нашел других источников финансирования.

Напомним, весной прошлого года стало известно, что проект капитального ремонта Широкобальского переезда предусматривает стоимость работ в размере 115 миллионов гривен.

При этом, 6 февраля 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

Вице-мэр Сергей Коренев в июле этого года сообщил, что Николаев до сих пор не получил ответ от центральных органов власти по поводу передачи Ингульского моста в собственность государства. А Широкобальский мост принять не могут, потому что он не находится на трассе международного значения, как Варваровский и Ингульский мосты.

Отметим, что оказать помощь в поиске средств на ремонт был готов народный депутат Александр Гайду.