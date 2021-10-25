Нардепка от «Слуги народа» и партнерка Саакашвили Елизавета Ясько предостерегла, что власти Грузии замыслили умерщвление экс-президента после перевода в тюремную больницу.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Парламентарий «СН» отметила, что соратники Михеила добиваются госпитализации в нормальную клинику.

— Существует информация, что есть серьезная опасность как для его здоровья, так и вообще для его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу, — отметила Елизавета Ясько.

И добавила, что на 25-й день голодовки Саакашвили страдает от серьезных симптомов.

— Состояние его здоровья серьезно ухудшилось на этих выходных. Я его видела в пятницу, мы разговаривали, он держался. Но мы уже видим, что уже есть серьезные различные физиологические симптомы. Человек может не чувствовать себя плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после третьей недели голодания очень плохие, — объяснила подруга политика.

Ранее сообщалось, адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.