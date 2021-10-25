В России заявили, что угрозы из Украины направить ракеты на Москву вызывают усмешку, но будут следить за украинской ракетной программой.

Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет Корреспондент.

— Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам, — сказал он.

По словам Константина Гаврилова, украинские ракетные разработки базируются на советских, которые устарели и «не дотянут до Москвы». При этом он не исключает, что помощь в создании ракет Украине может предоставить Запад.

Но Константин Гаврилов уверен, что попытки создания Украиной ракетных систем закончатся провалом.

— Опасаться, конечно, можно, готовиться к этому нужно. Но, судя по опыту Украины последних 10, может быть, еще больше лет, все попытки что-либо произвести на основе советских разработок приводят к пародии на изделия. В этой связи я думаю, что попытки создания всех этих Сапсанов, конечно, нужно отслеживать, но они все закончатся, скорее всего, пшиком... Но готовиться, работать должны все ведомства, смотреть внимательно за развитием событий и дать достойный ответ, когда понадобится, — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин считает, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.