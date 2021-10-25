Кабинет министров утвердил порядок отстранения представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Соответствующее постановление № 1096 от 20 октября опубликовано на Правительственном портале.

Постановление вступает в силу со дня публикации, кроме пункта 19 (об отстранении невакцинированных сотрудников), который вступает в силу с 8 ноября.

Согласно документу, руководители госорганов, предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение сотрудников, которые обязаны сделать профилактическую прививку от COVID-19, но уклоняются или отказываются от вакцинации. Это не касается сотрудников с противопоказаниями, которые предоставили медицинское заключение.

Невакцинированных работников отстраняют приказом или распоряжением руководителя и сообщают им об этом. В документе сказано, что срок отстранения устанавливают «до устранения причин, которые его обусловили».

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.