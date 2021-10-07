Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно приказу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня публикации – тех, кто не прививается в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Стоит отметить, что сейчас продолжается пятый этап вакцинации, когда прививку может сделать каждый желающий старше 18 лет. В Украине делают прививки препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 6 октября, подтвердили 15 тысяч 125 новых случаев коронавируса. За сутки в стране также госпитализировали 3 тысячи 541 человека, летальных случаев – 314, выздоровели – 4380.