Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Согласно приказу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат сотрудники:
Приказ вступает в силу через месяц со дня публикации – тех, кто не прививается в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Стоит отметить, что сейчас продолжается пятый этап вакцинации, когда прививку может сделать каждый желающий старше 18 лет. В Украине делают прививки препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 6 октября, подтвердили 15 тысяч 125 новых случаев коронавируса. За сутки в стране также госпитализировали 3 тысячи 541 человека, летальных случаев – 314, выздоровели – 4380.
|
Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира ЧайкиАнатолий Дюмин
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Согласно приказу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат сотрудники:
Приказ вступает в силу через месяц со дня публикации – тех, кто не прививается в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Стоит отметить, что сейчас продолжается пятый этап вакцинации, когда прививку может сделать каждый желающий старше 18 лет. В Украине делают прививки препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 6 октября, подтвердили 15 тысяч 125 новых случаев коронавируса. За сутки в стране также госпитализировали 3 тысячи 541 человека, летальных случаев – 314, выздоровели – 4380.