В Украине за минувшие сутки, 6 октября, подтвердили 15 тысяч 125 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3541 человека, летальных случаев — 314, выздоровели — 4380.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

За все время пандемии в Украине заболели — 2 497 643 человека, выздоровели — 2 277 762, летальных случаев — 57 840.

Отметим, что согласно мониторинговой системе СНБО, до сегодняшнего дня в последний раз больше 15 тысяч случаев за сутки фиксировали 22 апреля. Тогда было выявлено 16 тысяч 235 заражений.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Николаевской области сохраняется значительное превышение одного из эпидпоказателей. Уровень заболеваемости COVID-19 превышен больше чем в 3,5 раза.